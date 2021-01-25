Ермак поклялся в день рождения Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак в день рождения Владимира Зеленского заявил, что президентская команда — «единственная команда, за которую он когда-либо будет играть».

На своей страничке в социальных сетях Андрей Ермак, в частности, написал, что «начал верить, что один человек способен изменить все» и «установить новые правила игры».

Назвав Зеленского «простым парнем из Кривого Рога», Ермак заявил, что тот стал «энергичным лидером страны энергичных людей».

Ранее мужа поздравила супруга президента Елена Зеленская." Много солнца, мы вместе и ты — счастливый и улыбающийся" - такими словами она прокомментировала их совместное фото и добавила, что это — «почти все», что ей нужно для счастья.

Фото Андрея Ермака из социальных сетей.

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