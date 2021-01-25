До 8 тысяч евро за документы: моряки протестуют против коррупции в министерстве Криклия

25 января в Мариуполе и Одессе прошла всеукраинская акция протеста. Моряки протестовали против коррупции в сфере дипломирования работников морского транспорта. В Одессе протестующие перекрыли трассу М-05 Одесса — Киев, в Мариуполе митинг прошел мирно, сообщает сайт 0629.

На мирную акцию в Мариуполе вышли несколько десятков человек. В руках они держали плакаты «Документы моряка — 6 000 у.е.», «200 000 моряков останутся без работы из-за коррупции» и другие.

Моряки требовали отставки министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова, а также упрощения системы дипломирования. По словам митингующих, для повышения квалификации или получения рабочего диплома мариупольские моряки вынуждены ехать в Одессу и Херсон и сдавать там квалификационные экзамены. Это крайне неудобно, а для оформления документов с них требуют взятку.

«Нас не устраивает то, что за все дипломы берут деньги, и мы не можем самостоятельно сдать экзамены. Всех „валят“ на экзаменах и со всех требуют деньги от 4 до 8 тысяч евро. Причем, если это дойдет до международных организаций — наши дипломы просто аннулируют», — рассказал Андрей Николаевич, один из митингующих.

Моряки среди прочего требовали отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков с одобренным стажем. Эта возможность предусмотрена в Международной конвенции о подготовке моряков от 1978 года, которую Украина ратифицировала 25 лет назад. Законопроект об этом был зарегистрирован год назад, но парламент его до сих пор не рассмотрел.

Ранее СМИ сообщили, что ведомство Владислава Криклия отдало разработку проекта аэропорта в Закарпатье двухмесячной компании с уставным капиталом 50 тысяч гривен.

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