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Политика

«Во фракции «Слуга народа» назревает очень большая разборка»: в сеть слили ультиматум Арахамии

11:40 26 января 2021
арахамия

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поставил ультиматум своей политической силе. Депутаты должны поддержать президентский законопроект о референдуме, а иначе будут исключены из фракции.

Лидер «слуг народа» поставил вопрос ребром. «Это водораздел», — предупредил он. Послание Арахамии было разослано депутатам во внутрипартийном чате. Текст послания приводит в Facebook Светлана Крюкова.

На язык ультиматумов Арахамия перешел после того, как на собрании фракции 25 января «слуги» по сути заблокировали важнейшие кадровые решения. Стало понятно, что даже после разговора с президентом депутаты не хотят предпринимать радикальных шагов. Вопрос о назначении министра энергетики и об исключении из фракции Александра Дубинского «подвис». Депутаты отложили принятие окончательного решения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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