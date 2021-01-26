У Добкина увидели серьезный прокол в политическом ролике

Блогер Елена Монова высмеяла предвыборный ролик политика Михаила Добкина, «нацелившегося» на выборы мэра Харькова, которые должны провести после смерти Геннадия Кернеса.

На своей страничке в социальных сетях блогер обратила внимание на «прокол», который допустили при его подготовке, добавив, что Добкин «ничем особенным похвастаться не может» и что он «запилил видосик, который полностью паразитирует на Кернесе».

Что касается прокола — так это Дарницкий мост в Киеве, который почему-то попал на рекламное видео харьковчанина Добкина. На ролике с Михаилом Добкиным «присутствует» покойный городской голова Харькова, а сам политик утверждает, что «мы должны продолжить начатое вместе».

Политик выложил видео в своем Telegram-канале, сопроводив его комментарием: «Мы через многое с ним прошли вместе. Много вместе успели сделать. О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю. Но позже. А сегодня оставлю этот ролик здесь и вместе с вами просто буду смотреть и слушать».

Ранее партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что перевыборы в Харькове могут не состояться в марте 2021 года. По его словам, согласно Избирательному кодексу, все выборы в стране проводятся в две даты: последнюю неделю марта и последнюю неделю октября. Чтобы соблюсти все необходимые процедуры и выборы прошли в марте, Верховная Рада должна назначить перевыборы в Харькове в промежуток с 25 по 30 января.

Фото Михаила Добкина из социальных сетей.



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