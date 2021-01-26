Юлию Тимошенко поймали на переписке с Андреем Ермаком
Народного депутата Юлию Тимошенко поймали за телефонной перепиской с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Судя по фразам «Приглашаю Вас в гости», «Обнимаю», отношения между оппозиционеркой и представителем президентской команды достаточно близкие. Скрин переписки опубликовал Telegram-канал Bykvu.
Напомним, появившись в Раде 25 января, Тимошенко поразила сменой имиджа. Политика упрекнули за любовь к пластическим операциям.
Фото ba.org.ua15
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