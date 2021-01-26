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Политика

Юлию Тимошенко поймали на переписке с Андреем Ермаком

14:36 26 января 2021
тимошенко

Народного депутата Юлию Тимошенко поймали за телефонной перепиской с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Судя по фразам «Приглашаю Вас в гости», «Обнимаю», отношения между оппозиционеркой и представителем президентской команды достаточно близкие. Скрин переписки опубликовал Telegram-канал Bykvu.

Напомним, появившись в Раде 25 января, Тимошенко поразила сменой имиджа. Политика упрекнули за любовь к пластическим операциям.

Фото ba.org.ua

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