Коррупция в министерстве Криклия может помешать реализации Декларации о благополучии моряков

Инициативная группа Глобального морского форума представила на Давосском форуме Декларацию Нептуна о благополучии моряков и замене экипажей. Об этом говорится на официальной странице «Всеукраинского Объединения Крюинговых Компаний» в Facebook.

Авторы документа предлагают пути к решению сложившегося кризиса в сфере морских грузоперевозок. В частности, декларация должна помочь добиться глобального признания моряков ключевыми работниками, предоставив им ранний доступ к вакцинации от коронавируса, а также введение правительствами «протоколов здравоохранения золотого стандарта» для замены экипажей.

Вопрос о создании Декларации о благополучии моряков был поднят после того, как международная группа крупных инвесторов обратилась в ООН с просьбой найти пути решения сложившегося крюингового кризиса. Дело в том, что борьба с пандемией вызвала непредвиденные сложности с заменой экипажей морских судов.

Напомним, 25 января в нескольких украинских городах прошла инициированная моряками акция протеста против поборов при сдаче квалификационных экзаменов. В частности, протестующие отметили, что в Мариуполе прохождение аттестации стало невозможным. Для этого им нужно ехать в Херсон и Одессу, где за сдачу экзаменов приходится выкладывать от 4 до 8 тыс. евро. Одним из главных требований протестующих стала отставка министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Украина входит в пятерку стран, поставляющих наибольшее количество моряков в экипажи мирового торгового флота. Кризис в украинском крюинге может усложнить реализацию мер по улучшению мировой ситуации с заменой экипажей.

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