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Политика

Брата Стефанчука снова застукали спящим в зале Рады

18:39 26 января 2021
Николай Стефанчук

Младшего брата первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука Николая (также является нардепом от правящей «Слуги народа») застали спящим в сессионном зале. Это произошло в первый день пленарных заседаний украинского парламента в 2021 году.

Член Комитета ВР по вопросам правовой политики прикорнул у колонны в сессионном зале.

Пользователи сети сразу же отреагировали на конфуз с депутатом.

Аналогичный инцидент со Стефанчуком-младшим уже был зафиксирован в 2019 году, тогда коллегу разбудил другой парламентский «тяжеловес» — Юрий Корявченков.

Стефанчуку-младшему — 40 лет. Судя по его официальной биографии, мужчина имеет 4 высших образования — окончил юридический факультет в Хмельницком институте регионального управления и права, Хмельницкий национальный университет по специальности «Социальная педагогика», Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию по специальности «Управление учебным заведением» и Хмельницкий университет управления и права по специальности «Государственная служба». В студенческие годы играл в команде КВН «Три толстяка», в ее составе в 1998 году стал чемпионом Ассоциации команд КВН и чемпионом «Интерлиги» команд КВН. На момент избрания в ВР преподавал в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а затем работал адвокатом.

Отметим, что 26 января Рада среди прочего 255-ю голосами поддержала президентский проект закона «О народовластии через всеукраинский референдум». За это решение проголосовали 226 «слуг народа», 20 нардепов из «Довіри» и девять внефракционных народных избранников.

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