Добкин и Фукс устроили перепалку из-за покойного Кернеса

Бывший народный депутат Михаил Добкин опубликовал ролик, который выглядит как предвыборный с явным намеком на предстоящее избрание нового мэра Харькова.

Однако составленное из архивных кадров видео вызвало гнев у друга Кернеса Павла Фукса.

«Посмотрел гнусный предвыборный ролик Добкина, скомпилированный из фото и видео покойного Кернеса. Это называется „пиар на гробах“ — политический моветон примазываться к подвигам умершего человека и выдавать ложное за правду», — заявил он в комментарии «Стране».

Фукс также напомнил, что в интервью этому же изданию Кернес заявлял, что их дороги с Добкиным уже разошлись.

На этот комментарий отреагировал уже Добкин.

«Это он говорит, его никто не озвучивает. Я поставил то, что он говорил своим голосом. Не то, что за него своими голосами говорили те, кто нам постоянно врал о его состоянии и в итоге стали главными выгодополучателями того, что он не вернулся. Если бы Геннадий знал, что с ним так поступят его „ближайшее окружение“, он костылем гнал бы их от себя подальше», — сказал он «Стране».

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Фото скрин видео

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