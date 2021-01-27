СМИ рассказали о многомиллионной схеме с тендерами, созданной экс-главой Днепроблсовета Олейником

Деятельностью Святослава Олейника на посту главы областного совета могли бы заинтересоваться правоохранительные и антикоррупционные структуры, пишет «РБК-Украина».

«В период, проведенный на посту, Олейник якобы взял под контроль все бюджетные потоки областной администрации. Через лояльного главу Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и подразделения руководства региона тогдашний глава облсовета с нарушениями устраивал тендеры, в которых победу неизменно одерживали его компании», — говорится в материале «РБК-Украина».

Одной из таких фирм, отмечается в публикации, стала «ССА Энерджи», одержавшая победу в тендерах на десяток миллионов гривен.

«Учредитель этой якобы фирмы принимал участие в деятельности компании, основанной Николаем Олейником, дядей экс-главы облсовета. В свою очередь, эта компания связана с 21-летним Олегом Поторокой, родственником гражданской жены Олейника Ирины Гуназы. Доверенным лицом фирмы Потороки „Студия „Арт Бетон““ является Иван Герасименко, которого СМИ называет юристом Олейника», — пишет «РБК-Украина».

При этом компания «Николь Индастри», как отмечается в публикации, учредителем которой стал дядя Олейника, уже известна жителям Днепра: «В 2014 году фирма „УПС“, также связанная с Олейником и его супругой, получила подряд на ремонт автодорог в размере 35,7 млн грн».

«По документам плитку закупили у предприятия „Николь Индастри“, причем вполовину дороже. По этому факту местные правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах)», — отмечает «РБК-Украина».

В случае с «ССА Энерджи» также имело место нарушение принципов проведения тендеров. СМИ приводит несколько примеров, которые свидетельствуют о сговоре «ССА Энерджи» и «конкурирующей» компании.

«Стоит также отметить, что, по всей видимости, торги были ориентированы на то, чтобы максимально освоить деньги к концу года — договоры были заключены в начале декабря и должны были быть закрыты до 31 декабря 2020 года. Причем их выполнение, похоже, так и осталось на бумаге, зато полная оплата должна быть проведена», — говорится в публикации.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Святослав Олейник мог быть причастен к ввозу в Днепропетровскую область львовских отходов.

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