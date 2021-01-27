Добкин отметил 40 дней без Кернеса на Мальдивах, — Сазонов

Михаил Добкин, который заявил о намерении участвовать в выборах мэра Харькова, во второй половине января уехал на Мальдивские острова. Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в Facebook.

«В настоящий момент только один из потенциальных кандидатов вполне официально объявил о том, что будет участвовать в выборах (на пост мэра Харькова. — Авт.). Это Михаил Добкин. И, не откладывая дело в долгий ящик, уже активно начал свою избирательную кампанию. На Мальдивах, ага», — иронизирует Сазонов, цитируя данные популярного харьковского телеграм-канала, который пишет, что «именно на Мальдивах обитают 48 видов креветок, которые Добкин так любит готовить у себя в шикарном доме».

Между тем сам Харьков столкнулся с целым рядом вызовов: трагедией в доме престарелых, где погибли 15 человек, а также с масштабными протестами против повышения коммунальных тарифов.

По мнению Сазонова, в такой сложный период кандидат в мэры не может себе позволить отдых на Мальдивах: «Красиво жить политику не запретишь, да и зачем? Вот только при чем тут Харьков со всеми его коммунальными делами, при чем тут рост тарифов и повседневные проблемы рядовых граждан? Ни при чем».

При этом политолог потроллил Добкина, у которого «с географией и политикой давние и очень запутанные отношения».

«То он идет в мэры Киева. То идет в мэры Харькова из Киева. То не идет в мэры Харькова, но и в мэры Киева тоже не идет. Теперь снова идет в мэры Харькова уже с Мальдивских островов», — написал Сазонов.

Напомним, в воскресенье, 24 января, в Харькове прошел флешмоб, посвященный памяти Геннадия Кернеса, скончавшегося 17 декабря. На парковке возле стадиона «Металлист» около 900 автомобилей выстроились в форме латинской буквы «V» — символа, которым часто пользовался харьковский мэр.

По прогнозам, выборы мэра Харькова пройдут осенью 2021 года.

Фото флешмоба Twitter @drunk_cachallot

169

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter