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Политика

«Слуга» Богуцкая оконфузилась с годовщиной оккупации Крыма

13:15 27 января 2021
Лиза Богуцкая

Журналист «Схем» Михаил Ткач ехидно отреагировал на пост «слуги народа» Лизы Богуцкой, которая в соцсетях написала об очередной годовщине оккупации Россией украинского Крыма, но потом призналась, что «бежит впереди паровоза».

«Даже если Офис президента и сегодня в третий раз опубликует новость о том, что президент продолжает получать поздравления с Днем рождения, это не превзойдет такого сообщения народного депутата», — пишет Ткач на своей страничке в социальных сетях.

Речь идет об этом посте «слуги народа».

«Друзья, сильно перед вами извиняюсь, — пишет Лиза Богуцкая. — Написала пост про оккупацию Крыма. Но совсем забыла, что сегодня не февраль, а январь.
Так что все тоже самое напишу через месяц. Кроме того, конечно, что все-таки сегодня пода в ВР постановление о регистрации ТСК про расследованию, почему стала возможна оккупация Крыма… Бегу впереди паровоза».

Напомним, что Европейский суд по правам человека, принявший материалы по делу об агрессии России в оккупированном Крыму и начавший рассматривать дело по существу, признал, что Россия получила фактический контроль над полуостровом не позже 27 февраля 2014 года.

Фото Лизы Богуцкой из социальных сетей.

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