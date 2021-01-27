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Политика

Зеленский временно передумал разгонять Конституционный суд

16:34 27 января 2021
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из парламента определенный им как неотложный проект закона, которым предлагалось прекратить полномочия судей Конституционного Суда Украины.

Президентский проект закона был направлен в Верховную Раду Украины после скандального решения КСУ, которым была фактически отменена антикоррупционная реформа, в частности, уголовное преследование чиновников, совравших в налоговых декларациях.

Информация об отзыве проекта закона содержится на сайте парламента.

Напомним, что в декабре 2020 года народные депутаты поддержали компромиссный проект закона, вносящий изменения в ряд законодательных актов, касающихся установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Фото с сайта Офиса президента Украины.

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