«Правый сектор» давит на Минюст, подыгрывая Молчановой, Туменасу и Тищенко, — СМИ

Представители «Правого сектора» более месяца устраивают акции в поддержку лиц, пытающихся захватить рынок «Столичный» — Владе Молчановой, совладельцу ее компании «Stolitsа Group» Раймондасу Туменасу и народному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко. Об этом пишет издание «Обозреватель» в своем расследовании «Левый» бизнес «правых» радикалов: почему ПС давит на министра Малюську в интересах рейдеров?".



В публикации напоминают, как на днях представители «Правого сектора» пикетировали Министерство юстиции, обвиняя министра Дениса Малюську в «заигрывании» с «рейдерами», которые якобы пытаются отобрать рынок «Столичный».



«Хотя на самом деле радикалы подыгрывают предпринимательнице Владе Молчановой, ее коллеге по бизнесу Раймондасу Туменасу и нардепу от „Слуги народа“ Николаю Тищенко, которые якобы организовывают различные бутафорские акции, цель которых легализовать незаконные схемы отъема собственности, реализованные Молчановой и ее гражданским мужем Сергеем Коровченко, которые уже несколько раз пытались с помощью черных рейдеров списать акции с мажоритарного собственника „Столичного“, но этому мешает принципиальная позиция Минюста и его главы», — говорится в расследовании «Обозревателя».

В частности, на днях антирейдерская комиссия во главе с Денисом Малюськой в который раз приняла решение об отмене внесенных «черными регистраторами» изменений в госреестр права собственности в отношении имущества рынка «Столичный», на которое было наложено судебное обременение.

«И это был справедливый и законный вердикт. Ведь споры между акционерами рынка „Столичный“ решаются в судах — и пока Фемида не скажет своего окончательного слова, любое нарушение существующего статус-кво недопустимо. Тем более, с судебным запретом менять собственника имущества стоимостью более чем 300 миллионов гривен», — говорится в статье.

Однако пикетчиков, отмечается в публикации, такие «мелочи», как закон, не останавливают.

Авторы расследования не исключили, что к организации пикетов могут быть причастны представители так называемого «Закарпатского батальона» «ПС» — того самого, который фигурировал в свое время в деле о стрельбе в Мукачево и в ряде более мелких рейдерских скандалах.

«Вынуждены с тревогой констатировать ситуацию, при которой агрессивно настроенная улица пытается влиять на решения антирейдерской комиссии, выступая одновременно на стороне рейдеров», — говорится в статье «Обозревателя».

В связи с этим издание обратилось к Дмитрию Ярошу и «Правому сектору» с просьбой «не порочить идеалы, с которыми отчаянные ребята, которые были костяком этой организации, в свое время шли в атаки на Грушевского и Институтскую».

«Мы обращаемся также к Национальной полиции Украины, Министерству внутренних дел и другим силовым ведомствам нашего государства с просьбой навести порядок и прекратить давление на государственные структуры с целью заставить их отойти от законодательства», — говорится в материале.

Напомним, конфликт между акционерами крупнейшего в Украине рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный» разгорелся после того, как на предприятии был проведен глубокий аудит, который установил, что предприятие руками подконтрольной миноритарному акционеру Влады Молчановой администрации было загнано в искусственные долги, а имущество рынка оказалось в залоге у аффилированных с ней же предприятий.

«Компания „Спецстрой-Монолит“, которую связывают с Молчановой, потребовала передачи ей права собственности на один из павильонов „Столичного“. Впрочем, представители нынешней администрации рынка „Столичный“ обнародовали документы, доказывающие несостоятельность требований „Спецстрой-Монолита“. После этого Молчанова, вместе с совладельцем компании „Stolitsа Group“ Раймондасом Туменасом и нардепом Николаем Тищенко якобы начали давление на Минюст с помощью уличных акций протеста», — напомнил в своём расследовании «Обозреватель».



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