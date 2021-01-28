Эксперт объяснил, что возмутило россиян в «Белой книге» украинской разведки

После публикации 24 января Службой внешней разведки Украины информационного бюллетеня, так называемой «Белой книги», реакция в России была незамедлительной. По этому поводу высказались в РФ практически все, начиная с депутатов Госдумы и заканчивая какими-то весьма странными и, мягко говоря, чудаковатыми экспертами маловразумительных государственных и негосударственных российских организаций. Как оказалось, на самом деле там весьма внимательно отслеживают, что и как выходит из недр украинской разведки. Подполковник, эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец прокомментировал на своей странице в Facebook, что же главным образом так «возбудило» российскую политико-медийную и экспертную «тусовку» в «Белой книге» украинской СВР?

«Украинская внешняя разведка в своем информационном бюллетене четко и недвусмысленно назвала своего главного и фундаментального врага — Российскую Федерацию и ныне правящие в ней властные элиты», — написал эксперт.

По его мнению, особенно «вставил» российских читателей «Белой книги» украинской разведки тот факт, что вступительное слово к этому бюллетеню написал президент Зеленский, а сама оценка внешних угроз Украине ее разведкой фактически четко и ясно вскрывает основную подоплеку нынешней стратегии РФ и ее основных элементов касаемо ее агрессии против Украины.

Более того, по словам эксперта, «Белая книга» СВР Украины поясняет цели и задачи, которые преследует РФ, осуществляя агрессивные действия против нашей страны".

Кроме этого, как отметил Машовец, «практически каждый вывод, каждую оценку внешних угроз для Украины и других положений «Белой книги» украинской СВР российское медийно-экспертное сообщество, напрямую аффилированное с тамошними специальными службами (а значит, и с основными правящими там кланами), потому как других там не терпят и не держат, «обсудило» и «обложило нехорошими оценками» и вообще «восприняло в штыки».

«Согласитесь, агрессивному ублюдку не совсем приятно слышать от своей жертвы о том, что он… „таки на самом деле“ агрессивный ублюдок», — прокомментировал Машовец.

Напомним, к своему профессиональному празднику, который отмечается 24 января, Служба внешней разведки Украины подготовила информационный бюллетень «Белая книга» — оценку основных внешних угроз национальной безопасности Украины во внешнеполитической, экономической, информационной и других сферах, в частности в сфере кибербезопасности, их тенденций и динамики развития. При этом особое внимание уделено основной стране — источнику угроз — Российской Федерации.

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