"В Европе повторяют мантру о диалоге": украинские нардепы объяснили, почему Россию не выгнали из ПАСЕ

У Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая в четверг, 28 января, подтвердила полномочия российской делегации в ПАСЕ, нет потенциала для исключения РФ из этой организации, передает «Гордон».

Об этом в комментарии интернет-изданию заявил народный депутат Украины, член постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. По его словам, даже открытые пророссийские лоббисты осторожно критикуют Россию, но при этом повторяют «мантру» про диалог.

Он напомнил, что российскую делегацию лишили права голоса (после оккупации украинского Крыма. — Авт.), и ее депутаты не приезжали на сессии ПАСЕ в течение пяти лет. До лета 2019 года было три опции действий ПАСЕ в случае оспаривания полномочий делегации: допустить к работе, не допустить и наложить санкции.

«Однако летом 2019 года, воспользовавшись сменой власти в Украине, под влиянием пророссийского лобби было принято решение исключить возможность наложения санкций. И у Ассамблеи осталось только два варианта действий: полностью отстранить от работы, либо допустить делегацию РФ», — пояснил Гончаренко.

При этом он отметил, что сам факт обсуждения полномочий России в ПАСЕ — победа украинской делегации. Ведь РФ — единственная из 47 государств Европы, чьи полномочия были оспорены.

Алексей Гончаренко уверен, что Россия не собирается вести диалог, однако «европейцы верны себе»: «В их понимании ради диалога организация и создавалась. В нашем же понимании ПАСЕ создавалась для защиты ценностей, которые Россия сегодня грубо попирает. В этом есть определенный водораздел между делегатами. Сказать, что кто-то откровенно рад России, — так нет. Даже открытые пророссийские лоббисты ее осторожно критикуют. Но в очередной раз повторяют мантру про диалог».

Также Алексей Гончаренко рассказал, кто голосовал «за» и «против» подтверждение полномочий российской делегации.

Ранее Россия попыталась протащить в повестку дня ПАСЕ «языковой вопрос» в Украине, однако эта попытка не удалась.

Фото со странички Совета Европы в социальных сетях.

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