Политолог прокомментировал привлечение патриотических сил к рейдерским атакам на бизнес

В Украине появилась тревожная тенденция привлечения патриотических сил к рейдерским атакам на частный бизнес. В частности, речь идет об участии «Правого сектора» в попытках захвата киевского рынка «Столичный». Об этом написал политолог Кость Бондаренко на своей странице на Фейсбуке.



«Дело получает огласку, поскольку речь идет о Киеве, одном из крупнейших его рынков „Столичный“, интересы столичных „акул бизнеса“ и литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса (совладельца сети „Новусов“), и самой известной праворадикальной структуры», — написал эксперт.

Напомним, в прошлом году мажоритарный владелец рынка, предприниматель Александр Стельмах заказал аудит «Столичного», причиной которого стало отсутствие дивидендов за несколько предыдущих лет, хотя на рынке ежегодно вращались огромные средства оборотных средств. Сумма выведенных средств, по расчетам акционеров, составила более 21 млн долларов. Во время проверки аудиторы установили, что предприятие руками подконтрольной миноритарному акционеру Молчановой администрации было загнано в искусственные долги, а имущество рынка оказалось в залоге в аффилированных с ней предприятиях.

Кроме того, результаты аудита показали, что рынок умышленно доводился администрацией до банкротства. Предположительно, главной причиной якобы было желание владелицы компании Stolitsa Group Молчановой за бесценок выкупить землю рынка для постройки нескольких многоэтажек.

«После этого было изменено руководство рынка, и за считанные месяцы предприятие начало показывать прибыль и исправно платить налоги в городской бюджет. Параллельно начались судебные споры и произошло несколько попыток рейдерского захвата рынка», — отмечается в расследовании «Обозревателя».

Так, «черными нотариусами» были обнародованы документы о фиктивных долгах рынка перед компанией «Спецстрой-Монолит», и как следствие — внесены незаконные изменения в государственные реестры.

Своевременное вмешательство Министерства юстиции и антирейдерской комиссии позволило заблокировать эти действия и вернуть спор в легальное русло. Однако рейдеры пошли дальше и якобы привлекли «Правый сектор» к пикетированию рынка и Минюста.

По словам Бондаренко, вопрос рейдерства и разработки действенного антирейдерского законодательства должен стать одним из важнейших вопросов в деятельности нынешней власти.

«А люди в камуфляже не должны силой влиять на правительственные решения и силой менять владельцев бизнесов», — подчеркнул политолог.

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