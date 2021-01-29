Экс-нардеп Андресюк рассказал о встрече с Януковичем и «восставших темных силах»

Народный депутат Украины нескольких созывов Борис Андресюк рассказал интернет-изданию «Гордон», как в 2004 году Виктор Янукович, баллотировавшийся на пост президента, звал его в команду на борьбу против «всех темных сил зла».

Борис Андресюк напомнил, что после того, как Центризбирком признал победу во втором туре за Януковичем, в Украине начались протесты. По его словам в самый разгар Оранжевой революции Виктор Янукович позвонил ему лично. Причем звонил около полуночи, приглашая на разговор в кинотеатр «Зоряный», бывший в то время штабом «регионалов».

«Мы очень долго беседовали. Он беседовал — я слушал. Пили чай. Почему-то он посчитал необходимым поговорить очень искренне, откровенно», — говорит экс-нардеп и уточняет, что тогда Янукович пересказал ему «судьбу с молодых лет, в том числе и плохую (о тюремном сроке. — Авт.)… историю из биографии».

«Поговорили, и он сказал такую фразу: «Я прошу тебя: пошли со мной! Вот сейчас против меня восстали все темные силы. Все темные силы! Пошли со мной! Будешь ко мне открывать ногами дверь» (что меня очень насторожило). И еще сказал такую фразу: «Победа будет за мной. Я все равно стану президентом. И в 2010-м он стал президентом (хотя мы знаем последствия)», — отметил Борис Андресюк.

По его мнению, тогда Янукович «нуждался в поддержке сильных людей, личностей», которых пытался собрать вокруг себя, понимая, что «в одиночку или с какой-то только, скажем, донецкой командой будет очень сложно пробиться, победить и закрепиться на таких должностях».

Напомним, что недавно экс-президент Виктор Янукович стал подозреваемым еще по одному делу о государственной измене — речь идет о харьковских соглашениях, подписанных с Россией 21 апреля 2010 года. Тогда в обмен на скидку на газ Украина продлила пребывание Черноморского флота РФ в Крыму.

Фото Бориса Андресюка с сайта Института дизайна и рекламы.

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