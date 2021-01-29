Россия заявила в ПАСЕ, что Украина потеряла Донбасс "навсегда"

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой считает, что Украина уже потеряла Донбасс, а Грузия — Южную Осетию. С таким «программным» заявлением он выступил в ПАСЕ 29 января, объясняя «нападки» на Россию.

«Нападки на Россию со стороны Украины, Грузии — это абсолютно нам понятно, объяснимо, поскольку правительства этих стран в свое время применили силу против своего населения, использовали армию и конечно, навсегда потеряли те территории, о которых они все время сожалеют в разных своих выступлениях», — заявил Толстой.

Напомним, 28 января ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ПАСЕ. По мнению члена постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, в настоящее время у Ассамблеи нет потенциала для исключения РФ из этой организации.

Фото ТВЦ



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