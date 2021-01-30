«Нет четкого законодательства»: журналист о рейдерской атаке на рынок «Столичный»

Последние несколько месяцев вокруг киевского рынка «Столичный», можно сказать, идут настоящие «военные» действия. Рейдеры и «черные нотариусы», якобы связанные с бизнесвумен Владой Молчановой не смогли финализировать незаконное изъятие земли у предприятия, поскольку вмешалось Министерство юстиции и антирейдерская комиссия. Некие люди, называющие себя «Правым Сектором» пикетируют министра юстиции Малюську, говоря, что он рейдерит рынок «Столичный», а Малюська говорит, что рейдерят они, а он спасает. Так журналист, телеведущий Василий Апасов прокомментировал ситуацию с митингами под Минюстом на своей странице в Facebook.

«Когда в государстве нет четкого законодательства, которое делает рейдерство юрлиц невозможным, перенося споры в суды, бизнес прибегает к услугам митингующих», — написал Апасов и добавил с иронией: «А вообще, глядя на картинку, сразу понимаешь — борцы за справедливость пришли».

Напомним, как писали СМИ, в прошлом году мажоритарный владелец рынка, предприниматель Александр Стельмах заказал аудит «Столичного», причиной которого стало неполучение за несколько предыдущих лет дивидендов, хотя через предприятии ежегодно проходили огромные суммы оборотных средств. Выведенная сумма, по расчетам акционеров, составила более 21 миллионов долларов: «Во время проверки аудиторы установили, что предприятие руками подконтрольной миноритарному акционеру Владе Молчановой администрации вводилось в искусственные долги, а имущество рынка оказалось в залоге у аффилированных с ней предприятий».

Как сообщил «Обозреватель» в своём расследовании, не исключено, что главной причиной может быть желание владелицы компании Stolitsa Group Молчановой за бесценок выкупить землю рынка для застройки.

«После этого было сменено руководство рынка, и за считанные месяцы предприятие начало показывать прибыль и исправно платить налоги в городской бюджет. Параллельно начались судебные споры и произошло несколько попыток рейдерского захвата рынка. Так, „черными нотариусами“ было обнародовано документы о фиктивных долгах рынка перед компанией „Спецстрой-Монолит“, и как следствие — внесены незаконные изменения в государственные реестры», — говорилось в расследовании.

Своевременное вмешательство Министерства юстиции и антирейдерской комиссии позволило заблокировать эти действия и вернуть спор в легальное русло. Однако рейдеры пошли дальше и привлекли патриотические силы к пикетированию рынка и Минюста.

Как отметил политолог Кость Бондаренко, общественное внимание приковано к ситуации вокруг «Столичного» не только из-за значимости предприятия, но и как ответ на требование времени по принятию необходимых норм и регламентов, обеспечивающих работу бизнеса.

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