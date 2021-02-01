27.98 / 28.17 33.73 / 34.13
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Никаких референдумов: Разумков отреагировал на инициативу Кравчука по Крыму и Донбассу

16:34 1 февраля 2021
Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался против референдума по вопросам временно оккупированных территорий, отреагировав на идею первого президента Украины Леонида Кравчука. Об этом глава ВР заявил в ходе брифинга.

«При всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу. Потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей — это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся», — сказал Дмитрий Разумков.

Он также отметил, что провести референдум — достаточно дорого.

«Мы все знаем, сколько это стоит, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства», — подчеркнул спикер Рады.

По словам Разумкова, на референдум можно выносить другие важные вопросы, а не те, которые и так понятны.

Фото Дмитрия Разумкова из соцсетей

220

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

дантес дорофеева

«Совсем стыд потерял»: обнаженные Дантес с Дорофеевой в ванне довели до брани Корогодского

Анна Корсун

«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

Леся Никитюк

Леся Кардашьяновна: Никитюк в бикини впечатлила пышными формами

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер