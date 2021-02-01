Никаких референдумов: Разумков отреагировал на инициативу Кравчука по Крыму и Донбассу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался против референдума по вопросам временно оккупированных территорий, отреагировав на идею первого президента Украины Леонида Кравчука. Об этом глава ВР заявил в ходе брифинга.

«При всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу. Потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей — это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся», — сказал Дмитрий Разумков.

Он также отметил, что провести референдум — достаточно дорого.

«Мы все знаем, сколько это стоит, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства», — подчеркнул спикер Рады.

По словам Разумкова, на референдум можно выносить другие важные вопросы, а не те, которые и так понятны.

Фото Дмитрия Разумкова из соцсетей

220

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter