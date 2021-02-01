Розенбаум назвал опрос «Социального мониторинга» первым объективным исследованием по теме президентских выборов

«Сегодняшнее (1 февраля. — Ред.) исследование „Социального мониторинга“ стало первым объективным исследованием электоральных настроений граждан Украины, в котором не допущены ошибки в вопросе о шансах различных кандидатов на президентских выборах». Такое мнение озвучил политический обозреватель Сергей Розенбаум на своей странице в Facebook.

«Действительно, при формулировании этого вопроса социологи наконец-то удержались от того, чтобы перечислять всех потенциальных кандидатов на президентство в одном и том же списке. Такую ошибку недавно допускали даже такие известные компании как КМИС и „Деминициативы“. Ошибка такого подхода в том, что если от одной партии в таком списке фигурирует сразу несколько человек, то результаты такого опроса, очевидно, являются необъективными. В самом деле, от партии на выборах идет только один кандидат. Он условно получает все голоса сторонников такой партии. А если в списке у социологов такой кандидат не один, то и голоса респондентов будут дробиться… В свою очередь, „Социальный мониторинг“ поступил мудрее, разводя представителей одной партии по разным вариантам списка», — написал эксперт.

Розенбаум рассуждает, оправдано ли повышенное внимание социологов к партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь», ведь в том же вопросе проверялось два варианта — с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

«Считаю, что такое внимание вполне оправданно — партия вышла на первое место по результатам всех соцопросов, проводимых с начала этого года. И понятно желание социологов не просто измерить ее рейтинг, но и проверить отношение респондентов к одному из ее лидеров — Виктору Медведчуку. Согласитесь, такие аспекты его деятельности, как снятие санкций с украинских предприятий, договоренность о производстве вакцины в Украине или обсуждение мирного плана с парламентариями Германии, Франции и России, касаются всех граждан Украины и вызвали огромный общественный резонанс — поэтому они требуют более пристального внимания со стороны социологов», — считает политический обозреватель.



Также эксперт отметил, что считает правильным, что именно эти люди попали в список кандидатов на пост президента.

«Однозначно, да. Сегодня никто из политиков публично не заявлял о своем желании принять участие в президентских выборах — об этом не говорили ни Гройсман, ни Кличко, ни Медведчук, ни политики, которые принимали участие в предыдущих кампаниях, в частности, в президентских выборах 2019 года. Откуда же взялось мнение, что в списках социологов должны фигурировать только политики, принимавшие участие в предыдущих выборах? Это в корне неверно. Поэтому социологи и прибегают к другим критериям отбора, и такие критерии максимально объективны — профессиональное и многолетнее занятие политической деятельностью, постоянная поддержка со стороны партии, работа с проблемами, которые напрямую касаются всех — все это вполне позволяет выделить ключевых игроков», — написал Розенбаум.

«Таким образом, сегодня мы получили первую по-настоящему объективную картину того, с какими электоральными настроениями население нашей страны подходит к президентским выборам. Тем интереснее будет со временем проверить прогноз социологов в реальных условиях», — резюмировал политический эксперт.

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