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Политика

"Слуги народа" избавились от Дубинского: реакция нардепа

19:09 1 февраля 2021
Александр Дубинский на трибуне Рады

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции «Слуга народа». Решение было оглашено по итогам голосования депутатов фракции монобольшинства.

«За исключение Дубинского — 198, 29 против, 19 вообще не отозвались», — написал в своем Telegram журналист Макс Назаров.

Сам депутат расценил такой результат как «чистый фарс», указав на его тайный характер и отсутствие подписных листов.

«Мы увидели истинные лица политических актеров в Офисе президента и в парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем», — сказал он журналистам.

Напомним, Дубинский включен в санкционный список Минфина США по подозрению во вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года. Через несколько дней после обнародования этой информации стало известно, что Офис генпрокурора завел уголовное производство в отношении «слуги народа» за уклонение от уплаты налогов и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

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"Слуги народа" избавились от Дубинского: реакция нардепа

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