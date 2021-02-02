Мендель «пнула» Порошенко из-за Крыма

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель вступилась за шефа, которого раскритиковали за некоторые заявления в интервью Axios.

По ее мнению, интервью «вызвало большое внимание в США, а также в медиа из разных уголков мира».

«Одних интересовало, почему украинский Президент „немного зол“ на Трампа, других — его ожидания относительно Байдена, но заголовки с фамилией Zelenskyy появились и в американских, и в европейских, и в ближневосточных СМИ», — отмечает Мендель в Instagram.

Она акцентировала внимание на четкой позиции Зеленского по Крыму — так, он четко задекларировал, что Крым — это Украина, и что он, «в отличие от своего предшественника, будет бороться за возвращение полуострова».

Напомним, в этом же интервью Зеленский задал «простой вопрос» президенту США Джо Байдену о членстве нашей страны в Североатлантическом альянсе.



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