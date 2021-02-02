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Политика

Смешко счел необходимым получение Украиной статуса главного стратегического партнера США вне НАТО

10:53 2 февраля 2021
Игорь Смешко

Экс-глава СБУ и бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко в интервью интернет-изданию «Гордон» заявил о важности получения Украиной статуса главного стратегического партнера США вне НАТО.

«Президент Байден — это профессионал. И не забывайте: еще есть шанс у Украины. Ведь третий ядерный арсенал мы фактически отдали во времена правления демократов. Демократы при Клинтоне (42-й президент США Билл Клинтон. — Авт.) записали это себе как одно из главных достижений Демократической партии», — напомнил Игорь Смешко.

По его мнению, сейчас наступает момент, когда украинская дипломатия должна быть очень активной. «Мы должны получить компенсацию за предоставленную услугу. В англо-саксонском праве есть такое положение: любая предоставленная услуга имеет право быть компенсированной. Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?» — отметил Смешко.

Напомним, что в недавнем интервью американскому СМИ президент Украины Владимир Зеленский поинтересовался у президента США Джо Байдена, почему наша страна до сих пор не является членом НАТО.

Фото Игоря Смешко из социальных сетей.

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