Разумкова с его пафосным роликом подняли на смех

Ролик о начале работы пятой сессии украинского парламента, опубликованный председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, высмеяли в сети. Видео с измененной озвучкой опубликовал в своем Twitter журналист Сергей Иванов.

На видео показано, как Разумков приезжает к зданию Рады, заходит в свой кабинет, подписывает документы и идет к сессионному залу по коридору мимо портретов бывших спикеров парламента в сессионный зал. Все это происходит под звуковой ряд, который описывает павлинов. После того как в ролике звучит голос Разумкова, в следующем кадре демонстрируется крик павлина.

Ролик завершается фразой: «До чего же красивы павлины».

А тепер з правильною озвучкою. pic.twitter.com/pSnZUp0rVZ — i v a n o v (@applecrysis_ua) February 2, 2021

Ранее сообщалось, что известный политик сказал, что Разумков скучный для успеха в политическом проекте.

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