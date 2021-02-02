27.95 / 28.15 33.63 / 34.02
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Разумкова с его пафосным роликом подняли на смех

13:08 2 февраля 2021
Дмитрий Разумков

Ролик о начале работы пятой сессии украинского парламента, опубликованный председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, высмеяли в сети. Видео с измененной озвучкой опубликовал в своем Twitter журналист Сергей Иванов.

На видео показано, как Разумков приезжает к зданию Рады, заходит в свой кабинет, подписывает документы и идет к сессионному залу по коридору мимо портретов бывших спикеров парламента в сессионный зал. Все это происходит под звуковой ряд, который описывает павлинов. После того как в ролике звучит голос Разумкова, в следующем кадре демонстрируется крик павлина.

Ролик завершается фразой: «До чего же красивы павлины».

Ранее сообщалось, что известный политик сказал, что Разумков скучный для успеха в политическом проекте.

247

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Гривни

Одной из категорий украинцев готовят повышение пенсий до 30 тыс. грн

Похороны актера

В поступке Купченко на похоронах Ланового увидели плохой знак

Анна Корсун

«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер