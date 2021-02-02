Украина нуждается в переходе к парламентской форме правления, — Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью Politique Internationale рассказал об эффективной модели управления государством.

«Я выступаю за парламентскую форму государственного правления. Сегодня Украина имеет парламентско-президентскую форму правления, введенную в результате конституционной реформы 2004 года, автором которой я являюсь», — ответил Медведчук.

Политик подчеркнул важность перехода Украины к парламентской форме правления.

«Наша страна нуждается в проведении второго этапа этой реформы — переходе к парламентской форме правления, твердым и последовательным сторонником которой я являюсь», — заявил Виктор Медведчук.

Ранее политик акцентировал внимание на том, что закономерным итогом экономического и социального коллапса в стране должны стать отставка правительства и внеочередные парламентские выборы.

«Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное — преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины. Чтобы радикально изменить экономический курс, создать фундамент для решения социально-экономических проблем, созданных этой властью, необходима ее кардинальная „перезагрузка“, которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов», — считает Медведчук.

Напомним, французский Politique Internationale более 40 лет издается в Париже. В его зимний выпуск, кроме интервью с Медведчуком, также вошли интервью и статьи еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, министра Франции по европейским делам Клемана Бона, начальника Генштаба Франции генерала Франсуа Лекуантра, президента Молдовы Майи Санду, экс-кандидата на пост президента Республики Беларусь Светланы Тихановской и других европейских политиков, ученых-международников, философов.

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