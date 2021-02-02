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Политика

Медведчук обошел Порошенко в альтернативном опросе «Соцмониторинга», — СМИ

14:08 2 февраля 2021
Человечки
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опережает экс-президента, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенка в альтернативном соцопросе центра «Социальный мониторинг». Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают «Українськi Новини».

Как отмечают «Українськi Новини», это первый соцопрос, в котором параллельно были представлены два списка претендентов, — в одном ОПЗЖ представлял сопредседатель партии Юрий Бойко, в другом — Виктор Медведчук, остальные претенденты не менялись.

«Согласно этому опросу во второй тур в обоих случаях выходят действующий президент Владимир Зеленский и представитель ОПЗЖ, а третье место занимает Порошенко», — говорится в сообщении.

Так согласно обнародованным данным, по результатам двух списков претендентов, Порошенко опережают Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

В первом случае Зеленский набирает 24,8%, Бойко — 18,4%, Порошенко 15,6%.

Во втором случае у Зеленского 25,6% поддержки, у Медведчука — 15,5%, у Порошенко — 15,2%.

Как видно из обнародованных данных, ОПЗЖ во главе с Бойко набирает больше, чем если бы ее возглавил Медведчук. Бойко выигрывает у Порошенко намного более уверенно — на 2,8 п. п, тогда как Медведчук — только на 0,3 п. п, что находится в пределах погрешности опроса, которая составляет 1,9%.

Напомним, согласно опросу фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, электоральный рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» составляет 22,5%, «Слуга народа» — 17,3%, «Европейская солидарность» — 16,1%, ВО «Батьківщина» — 13,1% на конец 2020 года.

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