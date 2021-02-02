В Раде разгорелся сексистский скандал из-за 32-летней «девочки»

Нардепа от фракции «За будущее» Сергея Рудика обвинили в сексизме — он сказал на заседании Рады о «девочке, которой 32 года», сообщает Telegram-канал APnews.

«Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов», — произнес Сергей Рудик в адрес нардепа Марьяны Безуглой при рассмотрении законопроекта по СБУ.

После этого народный депутат Инна Совсун обвинила Сергея Рудика в сексизме и потребовала извиниться за реплику.

«Я никогда не выделял пол как некую проблему профессионализма или непрофессионализма. Я всегда апеллировал к профессионализму», — объяснил свое заявление Рудик и не извинился.

Ранее сообщалось, что во время заседания Раде нардеп переслал своему коллеге эротическое видео.

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