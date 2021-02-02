"Не реально": у генпрокурора ответили на "приглашение" Януковича

Допросить беглого экс-президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону украинские правоохранители не могут из-за того, что Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи.

Об этом в ​​комментарии «Украинской правде» заявил представитель Офиса генпрокурора Алексей Донской.

Он назвал заявление адвокатов беглого экс-президента искусственным информационным поводом, вбросом, не имеющим под собой реальной цели.



По его словам, нынешнее заявление адвокатов Януковича не является чем-то новым для следствия. Подобные обращения прокуроры уже получали. Но Россия не отвечает на запросы украинских правоохранителей. Это известно и адвокатам Януковича.

Донской уточнил, что согласно уголовно-процессуальному законодательству, участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. В реальности все запросы украинской стороны, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнить отказывается, ссылаясь на «политическое дело».

При этом Донской отметил, что украинская сторона действительно заинтересована услышать подозреваемого. И если бы он действительно хотел дать показания, у него есть множество возможностей это сделать.

Напомним, в отношении Януковича в Украине до сих пор ведутся следственные действия.

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