27.95 / 28.14 33.60 / 33.99
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Не реально": у генпрокурора ответили на "приглашение" Януковича

18:52 2 февраля 2021
Янукович

Допросить беглого экс-президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону украинские правоохранители не могут из-за того, что Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи.

Об этом в ​​комментарии «Украинской правде» заявил представитель Офиса генпрокурора Алексей Донской.

Он назвал заявление адвокатов беглого экс-президента искусственным информационным поводом, вбросом, не имеющим под собой реальной цели.

По его словам, нынешнее заявление адвокатов Януковича не является чем-то новым для следствия. Подобные обращения прокуроры уже получали. Но Россия не отвечает на запросы украинских правоохранителей. Это известно и адвокатам Януковича.

Донской уточнил, что согласно уголовно-процессуальному законодательству, участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. В реальности все запросы украинской стороны, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнить отказывается, ссылаясь на «политическое дело».

При этом Донской отметил, что украинская сторона действительно заинтересована услышать подозреваемого. И если бы он действительно хотел дать показания, у него есть множество возможностей это сделать.

Напомним, в отношении Януковича в Украине до сих пор ведутся следственные действия.

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Меган Маркл

Резкое заявление Меган Маркл озадачило Букингемский дворец

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

Похороны актера

В поступке Купченко на похоронах Ланового увидели плохой знак

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер