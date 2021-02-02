Это даже не тупик, Россия просто хоронит Минск, — Казанский о последнем заседании ТКГ

Представители России всячески блокируют заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу, принуждая Украину отказаться от переговоров в минском формате.

Об этом сообщил представитель украинской стороны в ТКГ журналист Денис Казанский.



По его словам, к сегодняшнему заседанию политической подгруппы россияне подключали каких-то людей. Все время шли споры и перепалки. Никакого конструктивного обсуждения не получилось.

«То, что происходит, уже нельзя назвать даже тупиком. Скорее, Россия просто хоронит Минск, пытаясь откровенно хулиганскими выходками вынудить Украину отказаться от переговоров», — пишет Казанский.



Журналист напомнил о проведенном на днях в Донецке форуме «Русский Донбасс», на котором провозгласили ОРДЛО «русским национальным государством». На нем депутаты Госдумы РФ презентовали новую идеологию «ЛДНР», в которой боевики открыто озвучивали свои главные цели — захват всей территории Донецкой и Луганской областей и «демонтаж украинского государства».

Казанский отметил, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла.

Россияне и подконтрольные им «ЛДНР» открыто отказались от «Минска» и провоцируют на это Киев.

«Похоже, без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится», — уточняет журналист.



Главный редактор «Острова» Сергей Гармаш, который тоже входит в состав ТКГ, пишет, что Россия в очередной раз пыталась подменить стороны конфликта, заявляя, что не она, а ОРДЛО является «второй стороной в конфликте с Украиной».

Ранее Гармаш рассказывал, как стараются угодить России представители ОБСЕ на заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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