27.95 / 28.14 33.60 / 33.99
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины, — СМИ

20:50 2 февраля 2021
президент
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Если действующий глава государства Владимир Зеленский соберется бороться за второй президентский срок, то конкуренцию ему могут составить Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Причем у последнего неплохие шансы занять офис на Банковой. Такое мнение в комментарии «Главреду» озвучил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

«На деле у Владимира Зеленского есть всего два возможных противника во втором туре — Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Один из них уже был президентом, а у второго — неплохие шансы им стать. По крайней мере, пока ОПЗЖ находится на подъеме. В то же время я не уверен, что коллега Медведчука по партии, Юрий Бойко, за рейтингом которого уже активно следят, соберется идти в президенты», — прокомментировал эксперт.

Небоженко считает, что шансы Порошенко выйти во второй тур с Зеленским пока еще высоки, «но он вскоре может оказаться далеко не единственным на правом фланге — помимо него, там могут появиться ветераны войны, которые с легкостью „оторвут“ у него крыло националистов и социал-демократов».

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Меган Маркл

Резкое заявление Меган Маркл озадачило Букингемский дворец

президент

Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины, — СМИ

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер