Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины, — СМИ

Если действующий глава государства Владимир Зеленский соберется бороться за второй президентский срок, то конкуренцию ему могут составить Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Причем у последнего неплохие шансы занять офис на Банковой. Такое мнение в комментарии «Главреду» озвучил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

«На деле у Владимира Зеленского есть всего два возможных противника во втором туре — Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Один из них уже был президентом, а у второго — неплохие шансы им стать. По крайней мере, пока ОПЗЖ находится на подъеме. В то же время я не уверен, что коллега Медведчука по партии, Юрий Бойко, за рейтингом которого уже активно следят, соберется идти в президенты», — прокомментировал эксперт.

Небоженко считает, что шансы Порошенко выйти во второй тур с Зеленским пока еще высоки, «но он вскоре может оказаться далеко не единственным на правом фланге — помимо него, там могут появиться ветераны войны, которые с легкостью „оторвут“ у него крыло националистов и социал-демократов».

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