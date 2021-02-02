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Политика

"Телеканалы Медведчука" лишены лицензий, — указ Зеленского

23:05 2 февраля 2021
Медведчук

Президент Владимир Зеленский ввел санкции СНБО в отношении политика и бизнесмена Тараса Козака, ближайшего соратника главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщили в Офисе президента.

Пятилетние санкции наложены на компании «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания „112-ТВ“», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ»,"Новости 24 часа","Новые коммуникации". Они вещают под брендами «112 Украина», NewsOne и ZIK .

Ограничения подразумевают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и целый ряд других ограничений.

Контроль за выполнением решения СНБО президент возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ президента вступает в силу со 2 февраля.

Фото news.24tv.ua

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