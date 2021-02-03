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Политика

В ОПЗЖ назвали решение Зеленского о блокировании каналов узурпацией власти

10:13 3 февраля 2021
пульт и телевизор
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

«Оппозиционная платформа — За жизнь» обнародовала заявление по поводу указа президента Украины о введении санкций против телеканалов «112», NewsOne и ZIK. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов „112 Украина“, NewsOne и ZIK, введении персональных санкций против их владельца, члена политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Тараса Козака является актом узурпации власти, откровенной цензуры, попранием всех международных принципов и норм демократии», — сказано в заявлении партии.

Обосновывая свою позицию, в партии напомнили, что названные СМИ выступали с критикой действий власти.

«Решение президента Зеленского полностью противоречит действующему законодательству в части 2 ст. 1 Закона «О санкциях: «Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность», — подчеркивают в партии.

В ОПЗЖ отметили, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак — гражданином Украины.

«Потому решение, принятое Зеленским, является грубейшим нарушением украинского законодательства, поскольку действие Закона Украины „О санкциях“ на них не распространяется. Законы и Конституция Украины (ст. 62) прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и установлена решением суда. Никакими указами президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов», — считают в партии.

В ОПЗЖ случившееся называют попыткой расправы над оппозиционной политической силой и обратились к международным организациям и их мониторинговым миссиям в Украине, дипломатическим представительствам с призывом дать оценку действиям президента Зеленского.

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