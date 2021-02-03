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Политика

Владелец телеканала «НАШ» Мураев разразился оскорблениями в адрес Порошенко

11:03 3 февраля 2021
Евгений Мураев

На заявление пятого президента Украины Петра Порошенко о блокировании трех «каналов Медведчука», поинтересовавшегося, почему такие же санкции не были введены и в отношении телеканала «НАШ», отреагировал его владелец — народный депутат нескольких созывов Евгений Мураев.

На своем Telegram-канале он опубликовал скрин с фразой Порошенко о телеканале «НАШ»: «Почему Зеленский ждал целых два года, когда пророссийская истерия на каналах набрала невиданных ранее оборотов? И даже заявлял, что не имеет прав и полномочий закрывать любой канал. И почему решение СНБО не касается канала «Наш». И добавил свой комментарий: «Я конечно же в сортах г@вна не разбираюсь, но похоже это самое забористое».

Напомним, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении политика и бизнесмена Тараса Козака, ближайшего соратника главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Пятилетние санкции наложены на компании «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания „112-ТВ“, „Лидер ТВ“, „Партнер ТВ“,"Новости 24 часа»,"Новые коммуникации". Они вещают под брендами «112-Украина», NewsOne и ZIK .

Фото из Википедии.

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