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Политика

За спиной Зеленского в Украине налаживают поставки нефтепродуктов из России, — эксперт

12:54 3 февраля 2021
строительство дорог
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Кабмин продлил торговые санкции против РФ еще на год, а власти страны-агрессора разблокировали экспорт отдельных нефтепродуктов в Украину на уровне закона. 8 октября 2020 года Российская Федерация сняла собственный запрет на ввоз в Украину масел и битума. Как пишут российские СМИ, первая партия битума уже прибыла в Днепропетровскую область в конце прошлого года. Об этом сообщила общественная организация «Конституционно-правовой конгресс».

11 декабря 2020 года РФ отправила в направлении Украины 252 тонны битума Новошахтинского завода нефтепродуктов. Об этом 15 декабря сообщил российский сайт «Аргус Медиа».

Первую партию, как отметил эксперт, отправили со станции Несветай Ростовской области РФ, и прибыть он должен был на станцию Днепр-Грузовой в Днепропетровскую область.

«Новошахтинский завод нефтепродуктов доставлял нефтепродукты для нужд ДНР/ЛНР. Об этом писали российские СМИ. Разрешения на ввоз в Украину битума Минэкономразвития РФ дает только тем компаниям, которые финансируют террористические группировки страны-агрессора, то есть финансируют войну на востоке Украины. Мало того, что наше государство планируют посадить на битумную иглу и сделать энергозависимым от России, так еще и ставится под угрозу национальная безопасность», — подчеркнул председатель общественной организации «Конституционно-правовой конгресс» Павел Янцен.

На строительство украинских дорог за 11 месяцев 2020 года использовали 1 млн 116 тыс. тонн битума, из них 310 тыс. тонн — украинского производства, остальные — нефтепродукты из-за рубежа. Больше битума в Украину поставила Беларусь — 540 тыс. тонн. В то же время Россия продолжала нелегально ввозить свой битум как контрабанду (реэкспорт через третьи страны без уплаты пошлины и налогов). По данным организации, в течение 2019−2020 годов РФ тайно ввезла в Украину более 200 тысяч тонн битума.

«РФ как один из мировых лидеров по производству нефтепродуктов, планирует сделать Украину зависимой от импорта их битума. Страна- агрессор ведет открытую войну на востоке Украины и в то же время делает все, чтобы наладить с Украиной торговые отношения. Власти РФ планируют иметь в своих руках экономические и политические рычаги влияния на наше государство. Это недопустимо!» — подчеркнул эксперт Павел Янцен.

Как отметил эксперт, Украина за рекордное время отремонтировала тысячи километров автодорог в самых отдаленных уголках страны: «И пока инициаторы проекта радуются успехам, страна-агрессор бодрствует и строит коварные планы, как посадить Украину на битумную иглу, поставив под угрозу национальную безопасность и репутацию президента».

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