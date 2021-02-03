Разумков раскритиковал способ запрета «телеканалов Медведчука»

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. По мнению политика, сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не введения санкций.

«Закон должен быть один для всех, и если мы знаем, что человек замечен в финансировании терроризма, то здесь не санкции, а уголовная ответственность должна быть и тюрьма», — цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина».

Разумков добавил, что люди, сотрудничающие с так называемыми «ЛНР» и «ДНР», а также помогающие стране-агрессору, должны отвечать перед судом по украинским законам.

Вместе с тем, спикер объяснил, что санкции необходимо вводить по отношению к тем, кого Украина не может привлечь к ответственности на своей территории, кто не может ответить перед украинским судом.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Президент назвал «трудным решением» свой указ о блокировке «телеканалов Медведчука».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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