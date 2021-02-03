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Политика

В парламентском рейтинге на первом месте партия ОПЗЖ, — КМИС

15:45 3 февраля 2021
Сессионный зал Верховной Рады
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то большинство украинцев проголосовали бы за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским Международным Институтом Социологии (КМИС).

Так, по результатам исследования, в парламент прошли бы 5 политсил:

  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 24,1%
  • «Слуга народа» — 18,2%
  • «Европейская солидарность» — 15,6%
  • «Батьківщина» — 10,3%
  • «Сила и честь» — 6,4%.

Остальные партии набрали меньше голосов, чем необходимо для прохождения 5%-го барьера.

Так «Радикальная партия Олега Ляшко» получила 4,6% поддержки, ВО «Свобода» -3,6%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,4%, «Партия Шария» — 3,2%, партия «Голос» — 1,4%, «За майбутнє» — 2,7%, ВО «Самопоміч» — 1,9%, «УДАР» — 1,7%, «Наш край» — 1,0%, «Пропозиція" — 0,1%.

Напомним, 1 февраля Центр «Социальный мониторинг» опубликовал результаты своего исследования, которое также показало, что большинство украинцев готовы проголосовать за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Кроме того, согласно результатам исследования «Социального мониторинга» во второй тур президентских выборов могут выйти действующий президент Владимир Зеленский и представитель партии ОПЗЖ.

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