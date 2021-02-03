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Политика

«Максимально корректный подход»: Розенбаум прокомментировал исследования «Социального мониторинга»

19:14 3 февраля 2021
соцопрос
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Результаты январского исследования «Социального мониторинга» были примечательны тем, что социологам удалось найти максимально корректный подход к одному из наиболее непростых вопросов в таких исследованиях — на каких принципах формировать перечень политиков в вопросе о президентских выборах. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум на своей странице в Facebook.

«Напомню, мудрое решение „Соцмониторинга“ разводить представителей одной и той же политсилы по разным спискам привело к тому, что их результаты не пересекались, и избиратель получил наиболее объективную картину электоральных предпочтений (в самом деле, если на выборах от партии идет один кандидат, то зачем социологам включать скопом сразу нескольких представителей в один список)», — написал эксперт.

В качестве доказательства своей правоты Розенбаум прокомментировал свежее исследование КМИСа, в котором, как и в ряде более ранних исследований КМИСа и «Деминициатив», по его словам, снова в одном списке даны представители одной и той же партии. В данном случае речь идёт о Юрии Бойко и Викторе Медведчуке.

«И что же мы видим? После ознакомления с результатами КМИСа у читателей создается совершенно иное представление о возможном исходе выборов, поскольку во второй тур по версии КМИСа выходит совершенно другой политик. Вместо представителя „Оппозиционной платформы — За жизнь“ (Юрия Бойко и Виктора Медведчука, как в исследовании „Социального мониторинга“) в исследовании КМИСа во второй тур может попасть Петр Порошенко», — отметил эксперт.

Розенбаум подчеркнул, что официально партия никаких заявлений по поводу президентских выборов не делала, более того — ее представители говорят, что это вопрос отдельного обсуждения и согласования: «И если КМИС дает вариант списка с Бойко, то почему не дает вариант списка с Медведчуком?».

По мнению политического обозревателя, «Социальный мониторинг» обеспечил однозначный прогноз в отношении второго тура — действующий президент против представителя ОПЗЖ, а также ещё раз подчеркнул, что считает наиболее объективными результаты «Социального мониторинга».

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