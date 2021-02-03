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Политика

Порошенко не ввел санкции в отношении Медведчука: названа причина (видео)

20:09 3 февраля 2021
Медведчук
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Бывший президент Украины Петр Порошенко не наложил санкции на каналы, которые ассоциируют с Виктором Медведчуком, из-за того, что тот является гражданином Украины. Видео, где Порошенко называет причину, по которой не ввел санкции, выложил у себя на странице в Facebook политический эксперт Вадим Карасев.

«Многие спрашивают, почему Зеленский, а не Порошенко ввел санкции против телеканалов? Вот короткое видео, в котором Порошенко дал достаточно точный ответ, почему он не ввел санкции против Медведчука: «Потому что Медведчук — гражданин Украины», — процитировал бывшего президента Вадим Карасев.

Карасев также отметил, что Порошенко сослался на Конституцию Украины, которая гарантирует презумпцию невиновности.

«Тот редкий момент, когда я должен согласиться с пятым президентом: он прекрасно понимал бесперспективность и незаконность санкций», — резюмирует Карасев.

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