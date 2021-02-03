27.76 / 28.10 33.46 / 33.84
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Корниенко сообщил о расколе в "Слуге народа" из-за блокирования "телеканалов Медведчука"

20:26 3 февраля 2021
корниенко

Фракция «Слуга народа» раскололась на две группы из-за введения президентом санкций против трех телеканалов. Заседание фракции по этому вопросу не проводилось, но часть депутатов донесли через партийный чат, что им не по душе решение Владимира Зеленского. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Коллеги разделились, как это у нас часто бывает. Разделились на две большие группы. Большая часть поддерживает решение СНБО и президента. Но есть и те, кто в партийном чате выступил со своей отдельной позицией», — объяснил Корниенко.

Напомним, под санкции попали «112 Украина», NewsOnе и ZIK, принадлежащие соратнику Виктора Медведчука, депутату Тарасу Козаку. В СНБО объяснили, что решили отреагировать на обращение Рады от 2018 года и на сведения от СБУ по поводу работы данных телеканалов.

583

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
дорофеева

С Ефросининой случилась истерика при виде "одевшейся в девочку" Дорофеевой

MARUV

Дочь Добкина попала на «оргию» MARUV

Виктор Павлик

Алла Пугачева «пришла на помощь» стареющему Виктору Павлику

Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер