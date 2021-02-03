Корниенко сообщил о расколе в "Слуге народа" из-за блокирования "телеканалов Медведчука"

Фракция «Слуга народа» раскололась на две группы из-за введения президентом санкций против трех телеканалов. Заседание фракции по этому вопросу не проводилось, но часть депутатов донесли через партийный чат, что им не по душе решение Владимира Зеленского. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Коллеги разделились, как это у нас часто бывает. Разделились на две большие группы. Большая часть поддерживает решение СНБО и президента. Но есть и те, кто в партийном чате выступил со своей отдельной позицией», — объяснил Корниенко.

Напомним, под санкции попали «112 Украина», NewsOnе и ZIK, принадлежащие соратнику Виктора Медведчука, депутату Тарасу Козаку. В СНБО объяснили, что решили отреагировать на обращение Рады от 2018 года и на сведения от СБУ по поводу работы данных телеканалов.

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