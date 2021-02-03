27.76 / 28.10 33.46 / 33.84
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский после скандального указа собрал руководителей телеканалов, чтобы рассказать о свободе слова

22:14 3 февраля 2021
зеленский

Президент Владимир Зеленский решил объяснить свой указ о санкциях против трех телеканалов: сначала медиасообществу, потом — послам «Большой семерки» и «Евросоюза». Глава государства уверяет, что против других телеканалов, кроме перечисленных трех, санкций не будет.

«Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу», — заявил Зеленский руководителям крупнейших телевещателей. По словам президента, санкции наложены ввиду финансирования телеканалов из России и ввиду их сотрудничества с террористическими организациями.

На встрече с дипкорпусом эти тезисы были дополнены подробностями. Президент заявил, что телеканалы, против которых были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний, для подрыва реформ и курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Напомним, под санкции попали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они считаются близкими к Виктору Медведчуку, а принадлежат коллеге Медведчука по фракции ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Фото president.gov.ua

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

дорофеева

С Ефросининой случилась истерика при виде "одевшейся в девочку" Дорофеевой

софия ротару

Не надо больше петь: бывший судья "Х-фактора" раскритиковал Софию Ротару

MARUV

Дочь Добкина попала на «оргию» MARUV

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер