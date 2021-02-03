Зеленский после скандального указа собрал руководителей телеканалов, чтобы рассказать о свободе слова

Президент Владимир Зеленский решил объяснить свой указ о санкциях против трех телеканалов: сначала медиасообществу, потом — послам «Большой семерки» и «Евросоюза». Глава государства уверяет, что против других телеканалов, кроме перечисленных трех, санкций не будет.

«Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу», — заявил Зеленский руководителям крупнейших телевещателей. По словам президента, санкции наложены ввиду финансирования телеканалов из России и ввиду их сотрудничества с террористическими организациями.

На встрече с дипкорпусом эти тезисы были дополнены подробностями. Президент заявил, что телеканалы, против которых были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний, для подрыва реформ и курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Напомним, под санкции попали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они считаются близкими к Виктору Медведчуку, а принадлежат коллеге Медведчука по фракции ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Фото president.gov.ua



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