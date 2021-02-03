Нардеп Козак назвал откровенной ложью результаты «террористического» расследовании СБУ

Власть Зеленского, которая ввела санкции против трех украинских наиболее рейтинговых каналов, нарушила Конституцию Украины и украинское законодательство, поскольку действие Закона Украины «О санкциях» на них не распространяется. Такое заявление сделал Тарас Козак, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает пресс-служба партии.



«Стремясь избежать ответственности за политические преследования, действующая власть распространяет лживую информацию о том, что введение санкций якобы принято «на основании антитеррористического законодательства и расследования», — заявил Козак.

Также нардеп назвал обвинения откровенной ложью.

«Власть никогда не заявляла о подобных обвинениях в мой адрес. Более того, я уверен, что этого и не может быть, поскольку любые притянутые за уши инсинуации в мой адрес были бы разрушены в украинских судах либо в Европейском суде по правам человека. Поэтому власть никогда не осмелится обнародовать результаты тех „расследований“, которые легли в основу введения санкций против меня и телевизионных каналов», — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее пресс-служба ОПЗЖ опубликовала заявление, в котором решение Зеленского о блокировании каналов назвали узурпацией власти.

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