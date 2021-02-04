27.82 / 28.03 33.27 / 33.68
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Жена Николая Тищенко превратилась в «кабанчика»

12:37 4 февраля 2021
Жена Николая Тищенко

Супруга народного депутата Украины Николая Тищенко Алла Барановская выложила в соцсети фотографию с «другом на каникулах» и, похоже, посчитала себя располневшей.

На фото, опубликованном в Instagram, она купается в бассейне с большой надувной птицей. Алла Барановская рассказала, что по поводу этой самой птицы у них возникал спор — кто это: гусь или лебедь.

Одна из подписчиц написала, что надувная птица — это утка, а Алла Барановская — лебедь. В ответ супруга политика пошутила, что она — кабанчик.

На самом деле супруга политика — стройная женщина, что продемонстрировало и недавнее их семейное фото. На Алле Барановской было длинное платье с большим разрезом, открывавшем ее стройную ногу.

 

Недавно Алла Барановская выложила в соцсети фото, назвав его «самым любимым кадром за 25 лет».

Фото Аллы Барановской из социальных сетей.

594

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Оксана Марченко

Оксана Марченко пригрозила Владимиру Зеленскому после закрытия каналов

ани лорак

«Лорак любит меня»: певицу с предложением жениться атаковал «любимчик Сталина»

Пикет телеканала «НАШ»

Стычки и задержания произошли в Киеве при пикетировании телеканала «НАШ»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер