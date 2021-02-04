Жена Николая Тищенко превратилась в «кабанчика»

Супруга народного депутата Украины Николая Тищенко Алла Барановская выложила в соцсети фотографию с «другом на каникулах» и, похоже, посчитала себя располневшей.

На фото, опубликованном в Instagram, она купается в бассейне с большой надувной птицей. Алла Барановская рассказала, что по поводу этой самой птицы у них возникал спор — кто это: гусь или лебедь.

Одна из подписчиц написала, что надувная птица — это утка, а Алла Барановская — лебедь. В ответ супруга политика пошутила, что она — кабанчик.

На самом деле супруга политика — стройная женщина, что продемонстрировало и недавнее их семейное фото. На Алле Барановской было длинное платье с большим разрезом, открывавшем ее стройную ногу.

Недавно Алла Барановская выложила в соцсети фото, назвав его «самым любимым кадром за 25 лет».

Фото Аллы Барановской из социальных сетей.

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