В Николаеве СБУ задержала трех чиновников Минюста, подозреваемых в получении взятки

В Николаеве по подозрению в получении систематических взяток задержали трех высокопоставленных сотрудников Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины. Об этом сообщил сайт Преступности.НЕТ.

По предварительным данным, среди задержанных — руководитель Центрального отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве.

«На данный момент задержаны три государственных исполнителя и посредник. Среди задержанных оказалась начальник Центрального отдела государственной исполнительной службы в Николаеве Южного межрегионального управления Министерства юстиции с центром в Одессе. Должностные лица за „правильно проведенный“ аукцион вымогали более пятидесяти тысяч гривен и были задержаны при получении одного из оговоренных траншей», — пишет издание со ссылкой на информированный источник в СБУ.

Операция по задержанию проводилась сотрудниками отдела «К» УСБУ в Николаевской области совместно с оперативниками ГУ Национальной полиции и спецподразделением СБУ «Альфа». Чиновников задержали в автомобиле Hyundai с донецкими номерами, в салоне которого оперативники обнаружили пачки наличных денег. На рабочих местах задержанных и по месту их жительства проводятся обыски.

Ранее в Киеве сотрудники СБУ также задержали двух госисполнителей по подозрению в получении взятки.

Как известно, деятельность Государственной исполнительной службы в Министерстве юстиции курируют замминистра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко и директор департамента Государственной исполнительной службы Максим Киселев. Чиновников назначил нынешний министр юстиции Украины Денис Малюська, который занимает свой пост с 29 августа 2019 года.

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