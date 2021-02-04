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Политика

Оксана Марченко пригрозила Владимиру Зеленскому после закрытия каналов

13:22 4 февраля 2021
Оксана Марченко

Телеведущая Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, телеканалы которого запретили в Украине, резко отреагировала на решение президента Зеленского. Она опубликовала пост в своем Instagram.

«Узнала про закрытие трех телеканалов… Нет приличных слов выразить свое недовольство. А ругаться не хочу», — написала Марченко.

При этом разместила картинку с высказыванием об известной надписи на кольце царя Соломона: «И это пройдет».

Фолловеры поддерживают телеведущую и сокрушаются, что теперь не смогут смотреть свои любимые телеканалы.

Напоминаем, Владимир Зеленский повеселился, комментируя в соцсети введение санкций против «телеканалов Медведчука». Мнением о закрытии информационных ресурсов поделился также отец президента Украины, который заявил, что «есть же предел».

Фото из Instagram Оксаны Марченко

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