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Политика

Импичмент Зеленского невозможен технически, — Корниенко

22:18 4 февраля 2021
Александр Корниенко

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко уверен, что фракция «Оппозиционной платформы-За жизнь» не сможет реализовать свою идею об отстранении президента Владимира Зеленского в порядке импичмента. Об этом он заявил в интервью российскому сайте «Медуза».

«Это невозможно. Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов, у них даже этого числа нет. Скорее это их политическая позиция», — сказал он, подчеркнув, что юридически никакой возможности отстранить президента от власти в его команде не усматривают.

Ранее, выступая в Верховной Раде, один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что «фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый», и что потомки победителей германского фашизма «сделают то же самое и победят». В конце своего выступления народный депутат запел «Вставай, страна огромная…»

Напомним, на данный момент Указ Президента Украины о применении санкций к трем украинским телеканалам обжалован в Верховном суде.

Фото 5 канал

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