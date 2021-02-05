«За мной и моей семьей незаконно следят контрабандисты, шлют угрозы и «приветствия», — таможенник Пудрик

Заместитель руководителя Одесской таможни Денис Пудрик заявил о попытках контрабандистов дискредитировать его. Следующим шагом может стать попытка возбудить уголовное производство против него. Об этом Пудрик написал на своей странице в Facebook.



«В последнее время наблюдаю за нелепыми попытками дискредитации меня как таможенника и заместителя руководителя Одесской таможни, а также Гостаможслужбы как органа, на который государством возложены функции по обеспечению таможенной безопасности и защиты таможенных интересов Украины. Цель очень простая — превратить таможню в карманный орган в руках контрабандистов, чтобы без проблем обслуживать свои нехитрые схемы», — написал Пудрик.

Для этого, по его словам, «заинтересованные лица» даже запустили мощную информационную кампанию, в которой задействовали немало механизмов для манипуляции общественным мнением.

Он также утверждает, что за ним и его семьей незаконно следят, шлют угрозы и «приветствия».

«Кроме того, изо всех сил ищут способы организовать открытие уголовного производства против меня, чтобы сделать очередную „сенсацию“ (как с квартирой моей жены с невероятной площадью в 56 кв. м), однако никак не могут придумать повод», — добавил заместитель руководителя Одесской таможни.

В то же время он сообщил, что это далеко не первая и точно не последняя из подобных кампаний.

«Удручает лишь тот факт, что эти „дельцы“ решили использовать в своей грязной кампании еще и мою семью. Это уже полное отсутствие морали и тотальная деградация… Но кто бы и каким образом ни пытался сопротивляться работникам Гостаможслужбы, какие бы грязные методы для этого ни шли в действие, знайте — у вас ничего не получится», — предупредил Пудрик.

Напомним, в 2020 году Одесской таможней было обеспечено перечисление в госбюджет почти 41,5 млрд грн. Несмотря на пандемию, этот показатель превысил таможенные поступления 2019-го на 2,5 млрд грн, или более чем 36 млн долларов США.

Самыми резонансными случаями выявления одесскими таможенниками контрабанды в прошлом году стали: попытки незаконного ввоза 750 кг каптагона (психостимуляторов), стоимость которого на «черном» рынке составляет 840 млн грн (ноябрь 2020-го); попытки незаконного ввоза 112 кг кокаина в порту «Южный», стоимость которого на черном рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020-го); попытка ввоза в Одесский порт 16 тонн сигарет на 20 млн грн (ноябрь 2020-го).

18 декабря также сообщалось, что Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн.

Ранее политолог Константин Бондаренко озвучил мнение, что назначенный в Одесскую таможню Пудрик может быть невыгоден кланам контрабандистов, которые давно «работают» в регионе и предпринимали попытки отстранить его от должности.

Фото Facebook

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