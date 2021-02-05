Сергей Притула высмеял «выигравшего 6 раз в лотерею» «слугу народа»

Украинский телеведущий, волонтер и политический деятель Сергей Притула едко прокомментировал невероятное везение «слуги народа» — замглавы парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максима Павлюка, выигравшего почти два миллиона гривен.

«Вот это везунчик». Поцелованный судьбой. Фаворит богов. Золотая рука. Удачливый парень. В рубашке рожденный. Под счастливой звездой. Талантливый. Герой гороскопов. Ух, молодец!" — пишет Притула на своем Telegram-канале.

Как сообщает «Украинская правда», согласно декларации нардепа, он 26 января получил более 446 тысяч гривен от фирмы «АйЛОТ», 249 тысяч гривен — от компании «Западный трейд», 373 тысяч — от фирмы «Киевский Трейд». Еще 249 тысяч составили выплаты от фирмы «Днепровский трейд», 373 тысяч — от «Прикарпатского трейда» и 249 тысяч — «Подольского Трейда».

Отмечается, что получение этих сумм обозначено как выплата части выигрыша. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, одним из видов деятельности фирмы «АйЛОТ» указана «организация азартных игр», а пяти других — «организация других видов отдыха и развлечений».

Издание уточняет, что в 2019 году «слуга народа» задекларировал 900 тысяч гривен приза, а годом ранее — 160 тысяч гривен.

Ранее Сергей Притула пообещал, что не будет принимать участие в съемках следующего сезона шоу «Где логика?», если выяснится, что из проекта «реально торчат российские ушки».

Фото Сергея Притулы из социальных сетей.

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