"Научиться различать правду и ложь": Зеленский в видеообращении объяснил закрытие телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский подробно объяснил, почему ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

По словам Зеленского, он намеренно записал обращение на русском языке. Президент заявил, что хочет быть услышанным именно той частью людей, которая относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если «по телику и на русском», то это непременно правда.

«Нас давно хотят разделить. Чтобы этого не произошло, мы должны сами научиться разделять. Правду и ложь. Благие намерения и шкурные интересы», — сказал президент в видеообращении.

Он напомнил, что сам очень не любит цензуру. Но если даже он пошел на такой шаг, то для этого были весомые и «железобетонные» причины.

Зеленский уточнил, что он за свободу слова, но не за пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину.

Напомним, ранее Зеленский назвал «трудным решением» свой указ о блокировке «телеканалов Медведчука». В СНБО и СБУ уже заявили, что финансируют заблокированные каналы фирмы, связанные с российским бизнесом и предприятиями на оккупированной части Донбасса.

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