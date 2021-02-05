Нардеп Козак назвал недостоверной информацию о нем Центра противодействия коррупции

Народный депутат Украины, член политсовета партии ОПЗЖ Тарас Козак назвал опубликованную в СМИ представителем Центра противодействия коррупции информации о его связи с ЛНР/ДНР через кипрский офшор циничной ложью.



«Учитывая это, пользуясь определенным ст. 277 ГК Украины правом на ответ, заявляю, что приведенная в статье информация о моей так называемой „связи с Л/ДНР“ не соответствует действительности и нарушает мои личные неимущественные права тем, что бездоказательно обвиняет меня в противоправных действиях, за которые законодательством Украины установлена уголовная ответственность», — заявил нардеп, отметив, что в информации ЦПК искажены факты и обстоятельства.

По мнению Козака, дискредитирующая его информация представителя Центра противодействия коррупции могла появиться не без помощи Службы безопасности Украины и по заказу действующей власти.



Нардеп потребовал от представителя ЦПК прекратить «распространение заведомо недостоверной и оскорбительной информации» о нем, которая, как заявил Козак, оскорбляет его честь, достоинство и деловую репутацию.

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